نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أودينيزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة أودينيزي وإنتر ميلان



يلتقى النيراتزوي مع مضيفه أودينيزي، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 على ملعب " داتشيا ارينا" ضمن منافسات الجولة الـ31 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أودينيزي



حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: دي أوجوستو – إتشيربي – بافارد

خط الوسط: دي ماركو – مختيريان – هاكان – باريلا – درميان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي على شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

