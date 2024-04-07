عاجل.. تأكد غياب ثلاثي الزمالك عن قمة الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - ثلاثة لاعبين من صفوف نادي الزمالك سيغيبون عن مواجهة الأهلي في ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري NILE.

تأكد غياب ثلاثي الزمالك عن قمة الأهلي

اللاعب الأول المتأثر بالإصابة هو يوسف أوباما الذي تعرض لإصابة قوية في الفك، وسيتغيب عن المباريات لمدة تصل إلى شهر ونصف.

وبجانبه، يواجه الفريق غياب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، الذي أصيب بمزق في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ولا يقل أهمية عنهما غياب محمود علاء، مدافع الفريق، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، مما سيمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك والأهلي يوم الاثنين الموافق 15 أبريل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يحتل الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، بينما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.