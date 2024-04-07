عاجل.. حسم موقف دي يونج من البدء أساسيًا أمام باريس

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أحمد جودة - القاهرة - تحدد موقف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، من المشاركة أساسيًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل.

موقف دي يونج من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يلتقي فريق برشلونة بمنافسه باريس سان جيرمان، في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، على ملعب “حديقة الأمراء” معقل الفريق الفرنسي.

وكان دي يونج قد عاد لحسابات الجهاز الفني لفريق برشلونة، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن دي يونج لن يتواجد أساسيًا في تشكيلة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بالمباراة الأولى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الصعب أن يبدأ فرينكي دي يونج في تشكيل برشلونة الأساسي أمام باريس سان جيرمان، وبالتالي سيتواجد بدكة البدلاء.