نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور دقيقة.. فنربخشة ينسحب من السوبر التركي أمام جلطة سراي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحب فريق فنربخشة، من مباراته ضد جلطة سراي في كأس السوبر التركي بعد مرور الدقيقة الأولى فقط من بداية المواجهة بينهما، اليوم الأحد.

انسحاب جلطة سراي من مباراة فنربخشة

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، هدفًا لصالح جلطة سراي مع بداية لقاء نهائي كأس السوبر التركي في الدقيقة الأولى، ليقرر لاعبو فنربخشة تحت 19 عامًا، بعدها الانسحاب وترك الملعب.

وأصبح جلطة سراي، بطلًا لكأس السوبر التركي للمرة السابعة عشر في تاريخه بعد انسحاب غريمه التقليدي فنربخشة من المباراة.

وطلب نادي فنربخشة، تأجيل المباراة لأنه يلعب جولات حاسمة في بطولتي الدوري التركي، ودوري المؤتمر الأوروبي، بينما منافسه جلطة سراي ينشغل فقط بالدوري، وبعدها تم طلب حكام أجانب ولكن لم تتم الاستجابة للطلبين، بحسب ما كشفته تقارير صحفية حول قصة الانسحاب.

يذكر أن جلطة سراي يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين عن فنربخشة مع تبقي 7 جولات على النهاية، وهناك مواجهة مباشرة بينهما في الجولة قبل الأخيرة يوم 19 مايو.