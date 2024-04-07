نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.. إنريكي يدفع بالهجوم الكاسح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيلة فريقه الذي ستواجه برشلونة الإسباني ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة



يلتقى الفريق الباريسي مع ضيفه الكتالوني، مساء، الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل 2024 على ملعب "بارك دي فرانس" معقل باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: مينديز – ماركينيوس – هيرنانديز – حكيمي

خط الوسط: فيتينا – رويز – أوجارتي "كانغ لي"

خط الهجوم: مبابي – راموس – ديمبلي

وتنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

