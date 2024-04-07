الرياضة

نجم الأهلي يعود لقائمة الفريق أمام إنبي بعد غياب طويل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، خلال مباراته مع إنبي، والتي ستُقام يوم الاثنين الموافق 8 أبريل، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 16 لبطولة دوري NILE.

الأهلي يستعيد وسام أبو علي

ويغيب أبوعلي عن مباريات الأهلي منذ مواجهة بلدية المحلة في الجولة الخامسة من دوري NILE، التي أقيمت في 27 فبراير الماضي، أي منذ نحو 40 يومًا تقريبًا، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق.

وسام أبوعلي قد تم استدعاؤه للمشاركة في مباراة إنبي، وذلك بعد أن تعافى بشكل كامل من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة بشكل أساسي.

وأكد المدير الفني كولر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية وسيمبا أن وسام أبوعلي شارك في التدريبات الجماعية للفريق، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، ولكنه قرر عدم المجازفة بإشراكه في مباراة سيمبا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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