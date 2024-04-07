نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يعود لقائمة الفريق أمام إنبي بعد غياب طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، خلال مباراته مع إنبي، والتي ستُقام يوم الاثنين الموافق 8 أبريل، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 16 لبطولة دوري NILE.

الأهلي يستعيد وسام أبو علي

ويغيب أبوعلي عن مباريات الأهلي منذ مواجهة بلدية المحلة في الجولة الخامسة من دوري NILE، التي أقيمت في 27 فبراير الماضي، أي منذ نحو 40 يومًا تقريبًا، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق.

وسام أبوعلي قد تم استدعاؤه للمشاركة في مباراة إنبي، وذلك بعد أن تعافى بشكل كامل من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة بشكل أساسي.

وأكد المدير الفني كولر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأهلي وسيمبا أن وسام أبوعلي شارك في التدريبات الجماعية للفريق، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، ولكنه قرر عدم المجازفة بإشراكه في مباراة سيمبا.