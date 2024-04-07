نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024.. تشافي يدفع بالقوة الضاربة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على تشكيل البلوجرانا الذي سيدخل مواجهة القمة أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان



يلتقى الفريق الكتالوني مع مضيفه الباريسي، مساء، الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل 2024 على ملعب "بارك دي فرانس" معقل باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوبارسى - أراوخو - كوندى

خط الوسط: كريستنسن - دى يونج - جندوجان

خط الدفاع: ليفاندوفسكي – رافينيا – لامين

وتنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

