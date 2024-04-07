تعليق مثير من بوتشيتينو بعد تعادل تشيلسي المخيب أمام شيفيلد يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، عن أسفه العميق بعد تعادل فريقه أمام شيفيلد يونايتد في مباراة ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ انتهت المباراة بتعادل الفريقين 2/2 على ملعب "برامول لين".

تعليق مثير من بوتشيتينو بعد تعادل تشيلسي

بعد هذا التعادل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 44 نقطة في المركز التاسع من ترتيب الدوري، بينما بقي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد 16 نقطة.

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، قال بوتشيتينو: "بعد التحليل اللاحق للمباراة، نرى أن التعادل كان عادلًا للفريقين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن نسعى لتقديم أداء جيد والسيطرة على المباريات".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الفرق في الدوري الإنجليزي قوية، وعبر عن أسفه لطريقة استقبال فريقه للأهداف، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأداء وتحقيق التوازن بين التسجيل وعدم استقبال الأهداف بشكل كبير.

واختتم بوتشيتينو تصريحه بالقول: "يجب علينا أن نكون أكثر فعالية، وهو أمر نعمل عليه بجدية لنحقق مستوى مختلف في الجدول الترتيبي للدوري".