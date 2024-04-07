نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، أمام نظيره ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل باستاد “لا بوجوار” ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي موسم 2023/2024.

ملخص مباراة نانت وليون

وبدأت أحداث مباراة نانت وليون وكانت هناك سيطرة كبيرة من نانت على المباراة والاستحواذ على الكرة وسجل ماتيس ابلين الهدف الأول في الدقيقة 16 صنعه له فلوريان مولات وحاول ليون التعادل ولكن انتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني.

وكان ليون، قريبًا من التعادل وسجله لاكازيت في الدقيقة 75 وأحرز فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 77 وسجل أوربان الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب نانت وليون

وبهذه النتيجة احتل نانت المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 16 بينما يأتي ليون في المركز العاشر برصيد 38 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بخمسة وهزم بخمسة عشر اخرين.