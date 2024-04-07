ملخص أهداف مباراة نانت وليون في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره فريق ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي موسم 2023/2024.

ملخص أهداف مباراة نانت وليون

وسجل ماتيس ابلين الهدف الأول في الدقيقة 16 صنعه له فلوريان مولات وعادل لاكازيت النتيجة لليون في الدقيقة 75 وأحرز فوفانا الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 77 وسجل أوربان الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب نانت وليون

وبهذه النتيجة احتل نانت المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 16 بينما يأتي ليون في المركز العاشر برصيد 38 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بخمسة وهزم بخمسة عشر اخرين.