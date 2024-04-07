نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي ينتظر رقمًا تاريخيًا في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقود فريق ريال مدريد، لتحقيق إنجاز جديد في مسيرته خلال المباراة التي ستجمع فريقه بمانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

أنشيلوتي ينتظر رقمًا تاريخيًا

في مواجهة مانشستر سيتي، سيصل أنشيلوتي إلى مباراته رقم 200 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مما يجعله المدرب الثاني بعد فيرجسون الذي يصل إلى هذا الرقم.

وقد حقق أنشيلوتي لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات سابقًا، مرتين مع ريال مدريد في عامي 2014 و2021، ومرتين أخريين مع ميلان في 2003 و2007.

وبهذه المواجهة، سيكون أنشيلوتي على بعد 6 مباريات فقط من معادلة رقم فيرجسون، بعدما قاد 8 أندية مختلفة في البطولة، في حين أن فيرجسون قاد ناديين فقط.

من ناحية أخرى، قاد بيب جوارديولا 169 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، ويأتي في المركز الرابع بعد آرسين فينجر صاحب الـ194 مباراة بالبطولة.