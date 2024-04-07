نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز توتنهام على نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

وارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- أرسنال - 71 نقطة

2- ليفربول - 71 نقطة

3- مانشستر سيتي - 70 نقطة

4- توتنهام هوتسبير- 60 نقطة

5- أستون فيلا- 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد - 49 نقطة

7- وست هام يونايتد 48 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة.

9- تشيلسي 43 نقطة.

10- برايتون، 43 نقطة.

11- وولفرهامبتون، 42 نقطة.

12- بورنموث، 41 نقطة.

13- فولهام، 39 نقطة.

14- كريستال بالاس، 30 نقطة.

15- إيفرتون، 29 نقطة.

16- برينتفورد، 29 نقطة.

17- نوتينجهام فورست، 25 نقطة.

18- لوتون تاون، 25 نقطة.

19- بيرنلي، 19 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 16 قطة.

