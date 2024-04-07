نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يتقدم على الزمالك بهدف جوناثان في الشوط الأول من ربع نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فيوتشر، بتقدم الأخير بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نجح اللاعب جوناثان نجويم في إحراز هدف التقدم لفريق فيوتشر في شباك الزمالك، جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، من ضربة ركنية مباشرة سكنت شباك محمد عواد.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

ويرغب أبناء ميت عقبة في الخروج بنتيجة التعادل أو الفوز بالمباراة، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمنافسة على حصد اللقب.