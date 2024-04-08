نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين الشحات يخضع لعملية في الوجه ويحصل على راحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال.

حسين الشحات يخضع لعملية في عظمة الوجه

أضاف طبيب الأهلي أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء فريق سيمبا التنزاني من الدور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والاياب.