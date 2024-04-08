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أحمد جودة - القاهرة - أطلق ​كيليان مبابي​، النجم الفرنسي لفريق ​باريس سان جيرمان​، تصريحات مليئة بالتحدي والتفاؤل قبل مواجهة نادي ​برشلونة​ الإسباني في ​دوري أبطال أوروبا​، وأعلن مبابي عن استعداده التام لهذه المواجهة الحاسمة، مشددًا على أنها فرصة للأبطال، وأنه لن يختبئ خلف اللاعبين الكبار في هذه المباراة.

مبابي يرفع راية التحدي قبل المواجهة النارية مع برشلونة

وأكد مبابي على أهمية هذه المواجهة، حيث رأى أنها قد تكون نقطة تحول في مسار الموسم، مشيرًا إلى أن هذه الفترة من البطولة عادة ما تشهد تحولات مهمة في مسار الفرق. ورغم الصعوبات التي قد تواجهها فرق البطولة في هذه المرحلة، أبدى مبابي ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

واختتم مبابي تصريحاته بالتأكيد على أن النتيجة النهائية للمباراة ستكون بيد الله، مؤكدًا على تفوق العمل الجماعي والإرادة القوية في تحقيق النجاح في مواجهات القمة.