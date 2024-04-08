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أحمد جودة - القاهرة - وصل النجم البرتغالي ​برونو فرنانديز​، نجم فريق ​مانشستر يونايتد​، إلى إنجاز مهم بتسجيله هدفه رقم 50 في مسابقة الدوري الإنجايزي الممتاز.

جاء ذلك بعد أداء رائع أمام ليفربول، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقيت على ملعب "أولد ترافورد"، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

برونو فرنانديز يكتب التاريخ في البريميرليج

وكان برونو فرنانديز هو من سجل الهدف الرائع الذي جعله يحطم حاجز الـ 50 هدفًا في البريميرليج، حيث استغل خطأ دفاع ليفربول ووضع الكرة في الشباك.

وبهذا الإنجاز، يصبح برونو فرنانديز ثالث لاعب برتغالي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج بعد كريستيانو رونالدو وديوجو جوتا، ما يؤكد تألقه وقيمته الكبيرة داخل صفوف مانشستر يونايتد.