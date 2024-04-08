نجم ريال مدريد يعلق على مواجهة مانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي السياق نفسه، تطرق روديجر إلى التحديات المتوقعة أمام فريقه وخاصة الصراع المحتمل مع إيرلينغ هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي.

نجم ريال مدريد يعلق على مواجهة مانشستر سيتي

بدأ روديجر تصريحاته بالتأكيد على حماسه للمباراة المرتقبة، معبرًا عن شغفه بالمنافسة في هذه الأحداث الكبرى. وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة أمام هالاند، أكد أنه يتطلع بشغف لهذا الصراع وأنه يستمتع بمثل هذه الفرص للتنافس مع أفضل اللاعبين في العالم.

وبخصوص ردة فعله تجاه هالاند بشكل خاص، أشار روديجر إلى أنه بالإضافة إلى هالاند، فإن مانشستر سيتي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، مما يجعل المواجهة تحديًا حقيقيًا لكنها في الوقت ذاته مثيرة ومحفزة بالنسبة له.

وعندما تم سؤاله عن سر نجاح ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أكد روديجر أن المفتاح الأساسي هو التركيز والتحلي بالقوة النفسية حتى النهاية، مشيرًا إلى أن الهزائم أو التعادلات لا يمكن قبولها في هذه المرحلة من البطولة.

وفيما يتعلق بتجربته مع ريال مدريد، شدد روديجر على أهمية التكيف السريع مع النادي الجديد، موضحًا أنه رغم التحديات التي واجهها في البداية، إلا أنه استطاع التأقلم بسرعة والاندماج في بيئة الفريق.

وأخيرًا، أشار روديجر إلى دور المدافع في فريق ريال مدريد، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والتمركز الجيد يعتبران أمورًا أساسية في تأدية دوره كلاعب دفاعي، معبرًا عن رغبته في تحفيز زملائه وتوجيههم لتحقيق الأداء المثالي في المباراة المقبلة.