نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ريال مدريد يحسم مصير فينيسيوس.. هل يرحل بسبب مبابي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد، مصير البرازيلي فينيسيوس جونيور وذلك مع قدوم الفرنسي كيليان مبابي إلى ملعب “سانتياجو برنابيو” هذا الصيف.

ريال مدريد يرفض رحيل فينيسيوس

زعمت تقارير صحفية أن مستقبل فينيسيوس سيكون محل شك بعد انضمام كيليان مبابي الذي سيقود هجوم ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية فأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد بقاء فينيسيوس جونيور رغم قدوم كيليان مبابي، حيث يرى أن البرازيلي لا يمكن المسّاس به.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وفينيسيوس يريدان البقاء معًا، ولن يتم مناقشة أي عروض قادمة من أجل البرازيلي في الفترة الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس يشعر بالاحترام والمحبة في "سانتياجو برنابيو"، وكذلك بشكل يومي في الفالديبيباس من الفريق والجهاز الفني والنادي.

ويعرف فينيسيوس، جيدًا أن ريال مدريد هو المكان الأفضل بالنسبة له، ولذلك لن يفكر في مغادرة النادي العاصمي مهما تلقى عروضًا مغريةً في الفترات الانتقالية.