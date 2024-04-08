نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمواجهة نظيره فريق النصر مساء اليوم الإثنين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام نظيره فريق النصر في بطولة كأس السوبر السعودي اليوم على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

توقيت مباراة الهلال ضد النصر

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

وتنقل أحداث مباراة الهلال أمام النصر في بطولة كأس السوبر السعودي مساء اليوم الإثنين على قناة SSC الرياضية وترددها:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.