نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد العاصمة يواصل الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على حساب فريق ريفرز يونايتد النيجيري بعد التفوق عليه بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وحسم فريق اتحاد العاصمة مباراة الإياب لصالحه بعد الفوز بهدفين دون رد على حساب ريفرز يونايتد النيجيري، حيث أن الفريق الجزائري قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد. ليكون مجموع المباراتين لصالحه 2-1.

وسجل عبدواللاي كانو هدفي فريق اتحاد العاصمة في شباك ريفرز يونايتد النيجيري في الدقائق 37 و74.

ويلتقي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في دور نصف النهائي مع المتأهل من مباراة فريقي نهضة بركان وأبو سليم الليبي، بينما يواجه في نصف النهائي الآخر فريقا الزمالك ودريمز الغاني.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري يواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.