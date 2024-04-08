نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة طارق مجدي تقود مباراة الأهلي وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي للقاء إنبي اليوم وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت اللجنة الرئيسية للحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة اليوم بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، خالد حسين مساعد ثان، بينما يتواجد محمود وفا حكما رابعا.

أما على تقنية الفيديو فيتواجد كلا من محمود بسيوني ويعاونه محمد يوسف.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.