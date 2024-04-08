نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024 في جميع البطولات المحلية، ومعرفة القنوات الناقلة لهذه المواجهات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد إنتر ميلان – في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري

الأهلي ضد إنبي – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

السوبر السعودي

الاتحاد ضد الوحدة – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين

يمكنكم مشاهدة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتذاع بطولة الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورتس، وتنقل مباريات السوبر السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية.