الرياضة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره إنبي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – وسام أبو علي - محمود كهربا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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