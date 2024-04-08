نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره إنبي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي
خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: أنتوني موديست – وسام أبو علي - محمود كهربا.