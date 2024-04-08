نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد اليوم، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة اليوم فيما يبدأ غدًا الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة، ‏ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية.‏