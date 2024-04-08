نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة إمام عاشور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد اليوم، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.
وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة اليوم فيما يبدأ غدًا الجري حول الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية والخططية.