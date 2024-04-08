دونجا وشلبي يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خضع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وانتهت أحداث المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتأهل الأبيض إلى الدور نصف للبطولة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ونجح أبناء ميت عقبة في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيق الفوز على فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وبهذا الفوز ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدًا ناريًا مع فريق دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.