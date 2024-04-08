نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024 في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل في السوبر السعودي، حيث يواجه الاتحاد نظيره الوحدة، ويلتقي الهلال مع غريمه التقليدي النصر.

ويقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "آل نهيان"، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه الهلال بقيادة سالم الدوسري نظيره النصر بقيادة كريستيانو رونالدو على ملعب "محمد بن زايد"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في السوبر السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة اليوم الإثنين 8-4-2024، عبر قنواتها.