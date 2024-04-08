نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة واحدة فقط اليوم الإثنين 8-4-2024 في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي على استاد "القاهرة الدولي"

ويلتقي النادي الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري نايل بموسمه الجاري 2023-2024.

ويحتل المارد الأحمر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهتين، فيما يحتل الفريق البترولي وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 5 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.