موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مواجهة قوية أمام نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان مع نظيره أودينيزي، مساء اليوم الإثنين على ملعب " داتشيا ارينا"، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

حيث يحتل فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.