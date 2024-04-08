تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في قمة السوبر السعودي.. الدوسري يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق النصر مساء اليوم الإثنين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة النصر أمام نظيره فريق الهلال مساء اليوم الإثنين في السوبر السعودي في دولة الإمارات على ملعب محمد بن زايد

تشكيل الهلال أمام النصر

ويتوقع أن يدخل المدرب خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال مباراة النصر مساء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي سافيتش - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - مالكوم أوليفيرا.