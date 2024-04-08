نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الهلال مساء اليوم الإثنين والموافق 8 من شهر أبريل الجاري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات قمة مباراة النصر أمام نظيره فريق الهلال مساء اليوم الإثنين في كأس السوبر السعودي.

تشكيل النصر أمام الهلال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.