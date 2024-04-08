نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 إبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين في بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: دي أوجوستو – إتشيربي – بافارد

خط الوسط: دي ماركو – مختيريان – هاكان – باريلا – درميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

والجدير بالذكر أن مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، سيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية"، وتحديدا قناة AD SPORTS Premium 1HD.