القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.. حملها الآن

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع نظيره فريق أودينيزي، التي ستنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان مع نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، باعتبارها الوكيل الحصري لبث مباريات بطولة الدوري الإيطالي.

تردد قناة AD SPORTS Premium 1HD على النايل سات

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

• Sport 1 Hungary

• Match Football 1

• Eleven Sports 2 HD

• Match! TV

• DAZN 2 Bar Deutsch HD

• Max Sport 3 HD

• Arena Sport 2 HD BIH

• إيس تي سي تيفي

• TNT Sports 1