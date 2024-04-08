نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: موديست لا يناسب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأمور مستقرة حاليا في القلعة البيضاء بعد عبور موقعة فيوتشر والصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن وجود شيكابالا كان مهمًا للزمالك في المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لعب بأداء روتيني وبأقل مستوى صعد على حساب فيوتشر، الفريق الأبيض لعب باسمه فقط، ولم يقدم المستوى المُرضي حتى الآن، رغم التعاقد مع صفقات كثيرة في شهر يناير الماضي، تأهل الزمالك وفقا للظروف الحالية مقبول".

وأضاف: "لقاء الذهاب بين الأهلي وسيمبا لم نتحدث فيه كثيرا لأنه جاء بعد توقف دولي، وهناك لاعبين كانوا في حالة اجهاد وفي الإياب الشوط الأول لم يكن جيدًا، وكان أداء الفريق الأحمر متراجعًا ولكن الشوط الثاني كان الأداء أفضل بفضل تعليمات كولر داخل غرفة الملابس".

وواصل: "موديست ليس على مستوى الأهلي بشكل عام رغم صناعة هدف وظهوره في لقاء سيمبا، وكهربا كان يريد ترك بصمة في اللقاء ونجح في التسجيل بركلة جزاء".

وأكمل: "يانج أفريكانز سجل هدف صحيح في صندوانز ولم يحتسب، ومن الممكن أن يتوج الفريق الجنوب إفريقي باللقب في النهاية بسبب ذلك، وهذه هي كرة القدم".

وأكد التابعي: "شئ طبيعي أن تقوم جماهير الأهلي بتوجيه الشكر لتركي ال الشيخ الذي دعم وساند النادي كثيرا".