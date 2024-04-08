نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: هدف فيوتشر المبكر أربك حسابات الزمالك.. وأداء الأبيض مقلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على فيوتشر بمجموع المبارايات.

وتعادل الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، يتأهل الزمالك بنتيجة 3 -1.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "هدف فيوتشر الأول أربك حسابات الزمالك".

وتابع: "أداء الزمالك مقلق رغم تواضع أداء مستوى فيوتشر في المباراتين".

وأكمل: "الظروف التي لعب فيها نادي الزمالك كانت صعبة بوفاة المعد البدني للفريق".

وأكمل: "الزمالك استحوذ على الكرة بنسبة 70%، ولكن هناك أخطاء كارثية في الفريق".