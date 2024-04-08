نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات النصر أمام الهلال في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الهلال في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات السوبر السعودي.

غيابات النصر أمام الهلال في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الهلال، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن صفوف النصر خلال مواجهة الهلال بشكل مؤكد حتى الآن، "نواف العقيدي، وليد عبدالله، تاليسكا، محمد مران، أيمن يحيى، عبدالإله العمري".

وتذاع مباراة النصر والهلال عبر قنواتSSC الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي.