نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أشاهد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة، د مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري، في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة

وتذاع مباريات كأس السوبر السعودي عبر شبكة SSC، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ومن المقرر أن يستضيف لقاء اتحاد جدة والوحدة، في المباراة قبل النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي، أرضية ملعب استاد آل نهيان.

