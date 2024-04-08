نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحثًا عن ثأر قديم.. برشلونة يستعد لمواجهة سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول لبرشلونة الإسباني تدريباته لمواجهته المرتقبة يوم الأربعاء المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجرى التدريب على ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة جوان غامبر الرياضية بمشاركة جميع لاعبي الفريق المتاحين، تحت أنظار المدير الفني، تشافي هرنانديز.

وركز تشافي على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريب، لا سيما وأن الفريق لم يخض أي مباراة منذ انتصاره المحلي على لاس بالماس بهدف دون رد في الجولة 30 في 30 مارس الماضي.



ولم يخض "البلاوغرانا" أي مباراة هذا الأسبوع على المستوى المحلي بسبب إقامة نهائي كأس الملك السبت بين أتلتيك بلباو ومايوركا، والذي حسمه الفريق الباسكي بركلات الترجيح 4-2.



ويحل صاحب الألقاب الخمسة في "التشامبيونز ليغ" ضيفًا الأربعاء على متصدر "الليغ آ"، قبل أن يستقبله الأسبوع التالي مباشرة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.



ويسعى الفريق الكاتالوني للثأر من خروجه من ثمن نهائي البطولة في موسم (2020-21)، على يد الـ "بي إس جي" بإجمالي المباراتين 5-2.