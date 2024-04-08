الزمالك يتعادل مع فيوتشر بصعوبة ويوصل نصف نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - بلغ نادي الزمالك المصري الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية رغم تعادله الإيجابي مع مواطنه مودرن فيوتشر 1/1 في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم الأحد.

وقد تفوق الفارس الأبيض على فيوتشر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 2/3، ليواجه فريق دريمز الغاني في خلال الشهر الجاري.

كاد يدفع الزمالك ثمن الاعتماد المفرط على نتيجة مباراة الذهاب التي حقق فيها الفوز 2/1، حيث تلقت شباكه لهدف في الدقيقة 18 خلال مباراة الإياب، ليجاهد بكل الطرق بعدها لتحقيق التعادل بهدف سُجل بعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بست دقائق.

استقبلت شباك الزمالك هدفًا يُسأل عنه حارس المرمى محمد عواد، حمل توقيع المدافع الكاميروني جوزيف نغويم بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليسرى.

و قد بدا على الفريق الأبيض عدم التركيز في الالتحام أو التمرير بسبب التأثر النفسي لعدد من لاعبيه بعد وفاة المعد البدني محمد مدحت، ليفقد الفريق الكثير من الكرات ويعطي الفرصة للاعبي فيوتشر للسيطرة والتحكم في زمام الأمور خلال الشوط الأول.

لكن بعد الدعم الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب القاهرة، تمكن الزمالك من إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 66 بفضل صانع الألعاب أحمد حمدي.

سجل أحمد حمدي هدف التعادل بتسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء بخارج القدم عانقت أقصى يسار الحارس محمود حمدي.

وعمل الزمالك على تسجيل هدف الفوز خلال ما تبقى من وقت، إلا أن حارس فيوتشر محمود حمدي أنقذ أكثر من فرصة، لعل أبرزها تسديدة قوية غير مركزة في الزاوية الضيقة من إنفراد صريح للمهاجم البنيني سامسون اكينولا الذي شارك في الدقيقة 64 بدلًا من سيف الدين الجزيري.