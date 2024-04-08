نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يخضع للجراحة.. والأهلي يكشف مدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي المصري، عن نجاح العملية الجراحية التي خضه لها حسين الشحات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا التنزاني.

وخضع اللاعب لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها على استاد القاهرة الدولي.

ورفض طبيب الأهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي تحديد مدة غياب حسين الشحات، لكنه أكد أن العملية تمت بنجاح، واللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأضاف "الشحات سيتم منحه 5 أيام راحة، بعدها سيرتدي قناع وجه"، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

وأشار طبيب القلعة الحمراء إلى أن الحديث عن فترة الغياب سابق لآوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

وكان حسين الشحات قد تعرض للإصابة في الوجه، خلال مواجهة الأهلي وسيمبا، بعد التحام من مدافع الضيوف، ليمنحه الحكم ركلة جزاء، سجلها محمود كهربا بنجاح.

وغادر حسين الشحات الملعب متأثرا بالإصابة، حيث لم يستطع إكمال المواجهة.