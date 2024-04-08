نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي "كعبه عالي" على إنبي قبل صدام الليلة.. عقدة عمرها 9 سنوات وسلسلة انتصارات قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق إنبي مساء اليوم الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري المصري بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني وحسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتطلع لحصد النقاط الثلاثة لتحسين مركزه في ترتيب الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات، فيما يتواجد فريق إنبي بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد إنبي

وتقابل الأهلي مع نظيره فريق إنبي في 49 مباراة قبل مواجهة الليلة ببطولة الدوري المصري، وجاءت المباريات بواقع (41 مباراة بالدوري – 5 في كأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري).

حقق الفريق الأهلاوي الفوز في 37 مباراة خلال مواجهاته السابقة ضد نظيره فريق إنبي، مقابل 5 انتصارات فقط للفريق البترولي، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 90 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا في مبارياته ضد إنبي، ويتصدر الثنائي محمد أبوتريكة ومحمد بركات ترتيب هدافي مواجهات الفريقين بـ7 أهداف لكل منهما.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 21 مباراة خلال مواجهاته ضد فريق إنبي، مقابل 5 كلين شيت فقط للفريق البترولي.

ولم يفز فريق إنبي على الأهلي في أي مباراة منذ فوزه بهدف دون رد بتاريخ 2 مارس لعام 2015 في بطولة الدوري المصري أي منذ نحو 9 أعوام، ونجح المارد الأحمر في الفوز بآخر 14 مباراة بين الفريقين دون تعادل أو هزيمة.

السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي تقابل مع انبي في 3 مواجهات سابقة حقق الفوز بها جميعًا، ويتطلع لمواصلة تفوقه بتحقيق انتصار جديد في مباراة الليلة.

