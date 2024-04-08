اتفرج ببلاش.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والهلال في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعة كرة القدم العربية مواجهة هامة ومرتقبة بين فريق الهلال ضد نظيره النصر في كأس السوبر السعودي.



وتحتضن دولة الإمارات العربية السعودية بطولة كأس السوبر السعودي للنسخة الجارية، بمشاركة أندية الهلال والنصر والإتحاد والوحدة.



تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي



وتملك شبكة قنوات السعودية الرياضية scc حقوق بث مواجهات كأس السوبر السعودي 2024، حيث أنه من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة scc HD 1.



فيما حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مواجهات البطولة، وتذاع المباراة عبر قناتها الثانية المفتوحة.



تردد قناة السعودية الرياضية الأولى scc HD 1

القمر: عرب سات

التردد: 12380 افقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثانية AD sports 2

- القمر: عرب سات

التردد: 11804 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

- القمر: نايل سات

التردد: 11526 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6



وفي نفس السياق، تم إسناد مهمة التعليق على مباراة النصر ضد الهلال، في كأس السوبر السعودي، للمعلق السعودي فهد العتيبي.



ومن المقرر أيضا أن يذاع ديربي الرياض، في كأس السوبر السعودي، عبر تطبيق شاهد داخل المملكة العربية السعودية.



- جوائز بطولة كأس السوبر السعودي 2024



أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر السعودية، نسخة 2024، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويشارك ببطولة كأس السوبر السعودي، أندية الهلال والنصر والإتحاد والوحدة، حيث يواجه النصر نظيره الهلال، فيما يواجه الإتحاد نظيره الوحدة.



وفي وقت سابق، تم تأجيل مواجهات بطولة كأس السوبر السعودي لتقام في شهر أبريل بدلا من يناير، بسبب مواعيد منافسات كأس آسيا 2023 ودوري أبطال آسيا 2023/2024.



ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبلغ 8 ملايين ريال سعودي، توزع على جميع الأندية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.



يحصل البطل على 4 ملايين ريال سعودي، ويحصل الوصيف على 2 مليون ريال سعودي، فيما يحصل أصحاب المركز الثالث والرابع على مليون ريال سعودي.



موعد مباراة. الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي



تنطلق صافرة مباراة الهلال ضد النصر، التي سديستضيفها ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

