نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيتي أم آرسنال أم ليفربول؟ طريقك لمعرفة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفصل بين المراكز الثلاثة الأولى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم نقاط قليلة جدًا قبل 8 جولات من النهاية، والمباريات القادمة ستكون لصالح فريق واحد فقط.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان آرسنال يقترب من الفوز بأول لقب للدوري الإنجليزي منذ عام 2004 ولكن فقد فريق ميكيل أرتيتا، قوته ونجح مانشستر سيتي فى النهاية فى التتويج بلقب الدوري مجددًا.

ويكون حامل اللقب هو المرشح الأقوى للفوز بلقب البطولة مرة أخرى بالموسم التالى ولكن مع دخولنا شهر أبريل، أصبح مانشستر سيتي تحت ضغط أكبر من العام الماضي مع ظهور ليفربول كمنافس حقيقى على اللقب واستمرار قتال آرسنال حتى الآن.

ويتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب البطولة حاليًا برصيد 71 نقطة وبالتساوى مع ليفربول الوصيف ولكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، وبفارق نقطة واحدة عن السيتي الذي يحتل المركز الثالث.

ونحاول فى التقرير التالى التنبؤ بالمستقبل من خلال الاطلاع على المباريات المتبقية للفرق الثلاثة ومحاولة توقع بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم على النحو التالى:-

مباريات الجولة 27

السبت 2 مارس

نوتنجهام فورست ضد ليفربول

التنبؤ: 1-2 لصالح ليفربول.. النتيجة: 1-0 للريدز

الأحد 3 مارس:

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

التنبؤ: 4-1 لمانشستر سيتي.. النتيجة: 3-1

الإثنين 4 مارس:

شيفيلد يونايتد ضد آرسنال

التنبؤ: 0-3 لآرسنال.. النتيجة: 6-0

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

ليفربول 27 +39/ 63

مانشستر سيتي 27 +35/ 62

آرسنال 27 +45/ 61

مبارايات الجولة 28

السبت 9 مارس:

آرسنال ضد برينتفورد

التنبؤ: 3-1 لآرسنال.. النتيجة:2-1

الأحد 10 مارس:

ليفربول ضد مانشستر سيتي

التنبؤ: 2-2.. النتيجة: 1-1

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

آرسنال 28 +46/ 64

ليفربول 28 +39/ 64

مانشستر سيتي 28 +35/ 63

مباريات الجولة 29

الأحد 31 مارس

ليفربول ضد برايتون

التنبؤ: 3-1 للريدز.. النتيجة 2-1

مانشستر سيتى ضد آرسنال

التنبؤ: 3-0 للسيتى.. النتيجة: 0-0

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

آرسنال 29 +46/ 65

مانشستر سيتي 29 +35/ 65

ليفربول 29 +40/ 67

مباريات الجولة 30

الأربعاء 3 أبريل:

آرسنال ضد لوتون

التنبؤ: 5-0 لآرسنال.. النتيجة 2-0

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

التنبؤ: 3-2 للسيتى.. النتيجة 4-1

الخميس 4 أبريل:

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

التنبؤ: 4-0 لليفربول.. النتيجة 3-1

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 30 +42/ 72

ليفربول 30 +45/ 71

آرسنال 30 +48/ 70

مباريات الجولة 31

السبت 6 أبريل:

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

التنبؤ: 0-3 للسيتى.. النتيجة: 4-2

برايتون ضد آرسنال

التنبؤ: 1-1.. النتيجة: 3-0 للجانرز

الأحد 7 أبريل:

مانشستر يونايتد ضد ليفربول (15:30)

التنبؤ: 0-0.. النتيجة: 2-2

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 31 +40/ 70

ليفربول 31 +42/ 70

أرسنال 31 +51/ 71

مباريات الجولة 32

السبت 13 أبريل:

مانشستر سيتي ضد لوتون (15:00)

سوف يستمر تفوق حامل اللقب على لوتون الذي دمره في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

التنبؤ: 4-0 للسيتى

آرسنال ضد أستون فيلا (17:30)

سوف يتعثر الجانرز مرة أخرى، وهذه المرة أمام مدربهم السابق أوناي إيمري، الذي سيسعى إلى تأمين فريقه مقعدًا فى دوري أبطال أوروبا.

التنبؤ: 2-2

الأحد 14 أبريل:

ليفربول ضد كريستال بالاس (14:00)

سيحافظ الريدز على حلمهم بالتتويج باللقب بفوز جديد على ملعب آنفيلد.

التنبؤ: 3-0

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 32 +47/ 75

ليفربول 32 +48/ 74

آرسنال 32 +46/ 69

مباريات الجولة 33

السبت 20 أبريل

وولفرهامبتون ضد آرسنال (8:30)

سيحقق الجانرز فوزًا هامًا على منافسه وولفرهامبتون.

التنبؤ: 0-1

الأحد 21 أبريل

فولهام ضد ليفربول (5:30)

لن يكون الأمر سهلًا، لكن الريدز سينجزون المهمة في كرافن كوتيدج.

التنبؤ: 1-2

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 32 +47/ 75

ليفربول 33 +49/ 77

آرسنال 33 +47/ 72

مباريات الجولة 34

الثلاثاء 23 أبريل

آرسنال ضد تشيلسي (9:00)

تسببت مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فى إقامة هذه بالمراحل الأخيرة من الدورى وسينجح آرسنال فى هزيمة البلوز.

التنبؤ: 2-0

الأربعاء 24 أبريل:

إيفرتون ضد ليفربول (9:00)

تم إعادة جدولة مباراة الديربى في منتصف الأسبوع حيث كافح كلوب للفوز بالمباريات فى هذه المرحلة الصعبة.

التنبؤ: 0-0

برايتون ضد مانشستر سيتي

لن يخشى فريق روبيرتو دي زيربي، الأبطال لكن سينجح مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز.

التنبؤ: 1-2

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

ليفربول 34 +49/ 78

مانشستر سيتي 33 +48/ 78

آرسنال 34 +49/ 75

مباريات الجولة 35



السبت 27 أبريل

وست هام ضد ليفربول (12:30)

سيظهر نجاح فريق الريدز مرة أخرى وهم يشقون طريقهم للقب البطولة نحو الفوز على وست هام.

التنبؤ: 1-2

الأحد 28 أبريل

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي (6:30)

الفوز السهل على ملعب سيتي جراوند يبقي كتيبة جوارديولا، على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

التنبؤ: 0-3

توتنهام ضد آرسنال (4:00)

سيوجه توتنهام ضربة مدمرة لآمال آرسنال على لقب البطولة.

التنبؤ: 2-2

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 34 +51/ 81

ليفربول 35 +50/ 81

آرسنال 35 +49/ 76

مباريات الجولة 36



عطلة نهاية الأسبوع 4/5 مايو:

ليفربول ضد توتنهام

سيواصل ليفربول الحفاظ على أماله فى التتويج بلقب الدورى الإنجليزي من خلال التفوق على توتنهام في آنفيلد.

التنبؤ: 3-2

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

الأبطال لا ينهزمون فى الجولات الأخيرة من المنافسة ويحققون الفوز على وولفرهامبتون بأقل مجهود.

التنبؤ: 3-0

آرسنال ضد بورنموث

سيفوز آرسنال على بورنموث ولكن بعد فوات الآوان.

التنبؤ: 3-1

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 35 +54/ 84

ليفربول 36 +51/ 84

آرسنال 36 +51/ 79

مباريات الجولة 37



عطلة نهاية الأسبوع 11/12 مايو

فولهام ضد مانشستر سيتي

يتخذ الأبطال خطوة كبيرة نحو اللقب بفوزهم على فولهام خارج ملعبهم.

التنبؤ: 1-3

أستون فيلا ضد ليفربول

سيتعرض فريق الريدز لضربة قوية وسيكونون بحاجة إلى معجزة في اليوم الأخير.

التنبؤ: 2-2

مانشستر يونايتد ضد آرسنال

سيحقق فريق الجانرز فوزًا غاليًا فى أولد ترافورد، ولكنه جاء فى الوقت المتأخر بعد انتهاء فرصهم فى التتويج باللقب.

التنبؤ: 1-2 لآرسنال

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 36 +56/ 87

ليفربول 37 +51/ 85

آرسنال 37 +52/ 82

مباراة مؤجلة من الجولة 33



مع توقع وصول السيتي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، فمن المرجح أن تقام هذه المباراة خلال الأسبوع الأخير من الموسم.

توتنهام ضد مانشستر سيتي

سينجح توتنهام فى خطف نقطتين من فريق جوارديولا، لكن التعادل سيضمن فعليًا اللقب الرابع على التوالي للسيتى بفارق الأهداف.

التنبؤ: 1-1

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 37 +56 88

ليفربول 37 +51 85

آرسنال 37 +52 82

مباريات الجولة 38 والأخيرة



19 مايو 2024

ليفربول ضد وولفرهامبتون

أنهى فريق الريدز موسمه الرائع بانتصار على أرضه لكنه فشل فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي واحتلوا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

التنبؤ: 2-0

آرسنال ضد إيفرتون

أنهى فريق الجانرز البطولة بشكل رائع، لكنهم مرة أخرى يفقدون اللقب بسبب افتقارهم للخبرة والعمق.

التنبؤ: 3-0

مانشستر سيتي ضد وست هام

سيصنع رجال جوارديولا، التاريخ ويصبحوا أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي.

التنبؤ: 2-0

تحديث جدول الدوري الإنجليزي وفارق الأهداف والنقاط:-

مانشستر سيتي 38 +58/ 91

ليفربول 38 +53/ 88

آرسنال 38 +55/ 85