نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره فريق الوحدة، اليوم الاثنين 8 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة بطل كأس السوبر

ويعد فريق اتحاد جدة هو بطل النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الفيحاء، بنتيجة هدفين دون رد.

اتحاد جدة ضد الوحدة

تُقام المباراة بين فريقي اتحاد جدة والوحدة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباريات كأس السوبر السعودي عبر قناة SSC، حيث تعد مجموعة قنوات SSC هى الناقل الحصري لكل المباريات والمسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية