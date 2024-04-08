قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة اليوم في كأس السوبر السعودي.. نزلها الآن

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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الوحدة، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي.



ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الوحدة، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري.



وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الوحدة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتضن مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة، أرضية ملعب استاد آل نهيان، في المباراة قبل النهائية من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة



وسيتم نقل مباراة الاتحاد أمام الوحدة في كأس السوبر السعودي عبر قناة SSC الرياضية السعودية بجودة SD، وعبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة بجودة HD.

