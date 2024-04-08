نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لـ النصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال والنصر اليوم الاثنين في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، ينتظرها عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، حيث تقام المباراة في الإمارات العربية المتحدة، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.استعدادات النصر قبل مباراة الهلال

وقبل مباراة النصر ضد الهلال، يدخل العالمي متسلحًا بالعديد من النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو، إضافة إلى المدافع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير البرازيلي أليكس تيليس.

تأكد غياب سامي النجعي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي النصر عن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينطلق كأس السوبر السعودي في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، حيث يصطدم النصر بالهلال في نصف النهائي، ويلعب الاتحاد ضد الوحدة.

ويغيب سامي النجعي عن النصر لمدة 3 أسابيع بسبب اصابته في العضلة الضامة، والتي تعرض لها في مواجهة ضمك بالجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن النصر في ديربي الرياض مساء الإثنين كل من نواف العقيدي للإيقاف وتاليسكا والنجعي للإصابة.