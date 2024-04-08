الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاغازيتا ديلو سبورت: اليوفي يقترب من مركز مؤهل للأبطال وموندو ديبورتيفو: برشلونة يحسم ملف تجديد القائد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاغازيتا ديلو سبورت: اليوفي يقترب من مركز مؤهل للأبطال وموندو ديبورتيفو: برشلونة يحسم ملف تجديد القائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 08-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

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هدف غاتي يضع اليوفي في اريحية في مركز دوري الابطال
اليوفي ١-٠ فيورنتينا
منصة اخرى لساينز والفيراري محبطة
الانتر سيغوص في اودينيزي
تأكيد من بيولي ودي روسي على اهمية الدوري الاوروبي

كورييري ديلو سبورت

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اليوفي ينتصر امام فيورنتينا ١-٠
هدف غاتي يعيد الامل لليوفي
الانتر امام مطب اودينيزي وتورام يريد التسجيل
نابولي عاد إلى الكالتشيو

ماركا 

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نحن جاهزون لاطلاق العنان للتشجيع
السيتي والريال مواجهة العظماء
باريس ​برشلونة​ " انا لن اختفي "
اتلتيكو دورتموند " نريد تكرار الليلة العظيمة امام الانتر "
برشلونة ٨٥-٧٩ ​ريال مدريد​
الريال يخسر الصدارة
نيكو ملك الاحتفالات
مارك غازول أبدي في ميمفيس

آس

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مقاعد الغلاكتيكوس
مواجهة خاصة بين الايطالي والاسباني
ممغيس يعلق رقم ٣٣ الخاص بمارك غازول
مبابي " لن اختفي "
ساينز ثالثا" في سوزوكا
ريال مدريد ٧٩-٨٥ برشلونة

موندو ديبورتيفو

خوان كارلوس " في باريس يطيرون "
برشلونة يدرس التجديد لسيرجي روبيرتو
برشلونة يهيمن امام ريال مدريد ٨٥-٧٩

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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