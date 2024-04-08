نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاغازيتا ديلو سبورت: اليوفي يقترب من مركز مؤهل للأبطال وموندو ديبورتيفو: برشلونة يحسم ملف تجديد القائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 08-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

هدف غاتي يضع اليوفي في اريحية في مركز دوري الابطال

اليوفي ١-٠ فيورنتينا

منصة اخرى لساينز والفيراري محبطة

الانتر سيغوص في اودينيزي

تأكيد من بيولي ودي روسي على اهمية الدوري الاوروبي

كورييري ديلو سبورت

اليوفي ينتصر امام فيورنتينا ١-٠

هدف غاتي يعيد الامل لليوفي

الانتر امام مطب اودينيزي وتورام يريد التسجيل

نابولي عاد إلى الكالتشيو

ماركا

نحن جاهزون لاطلاق العنان للتشجيع

السيتي والريال مواجهة العظماء

باريس ​برشلونة​ " انا لن اختفي "

اتلتيكو دورتموند " نريد تكرار الليلة العظيمة امام الانتر "

برشلونة ٨٥-٧٩ ​ريال مدريد​

الريال يخسر الصدارة

نيكو ملك الاحتفالات

مارك غازول أبدي في ميمفيس

آس

مقاعد الغلاكتيكوس

مواجهة خاصة بين الايطالي والاسباني

ممغيس يعلق رقم ٣٣ الخاص بمارك غازول

مبابي " لن اختفي "

ساينز ثالثا" في سوزوكا

ريال مدريد ٧٩-٨٥ برشلونة

موندو ديبورتيفو

خوان كارلوس " في باريس يطيرون "

برشلونة يدرس التجديد لسيرجي روبيرتو

برشلونة يهيمن امام ريال مدريد ٨٥-٧٩