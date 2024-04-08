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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاغازيتا ديلو سبورت: اليوفي يقترب من مركز مؤهل للأبطال وموندو ديبورتيفو: برشلونة يحسم ملف تجديد القائد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 08-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
هدف غاتي يضع اليوفي في اريحية في مركز دوري الابطال
اليوفي ١-٠ فيورنتينا
منصة اخرى لساينز والفيراري محبطة
الانتر سيغوص في اودينيزي
تأكيد من بيولي ودي روسي على اهمية الدوري الاوروبي
كورييري ديلو سبورت
اليوفي ينتصر امام فيورنتينا ١-٠
هدف غاتي يعيد الامل لليوفي
الانتر امام مطب اودينيزي وتورام يريد التسجيل
نابولي عاد إلى الكالتشيو
ماركا
نحن جاهزون لاطلاق العنان للتشجيع
السيتي والريال مواجهة العظماء
باريس برشلونة " انا لن اختفي "
اتلتيكو دورتموند " نريد تكرار الليلة العظيمة امام الانتر "
برشلونة ٨٥-٧٩ ريال مدريد
الريال يخسر الصدارة
نيكو ملك الاحتفالات
مارك غازول أبدي في ميمفيس
آس
مقاعد الغلاكتيكوس
مواجهة خاصة بين الايطالي والاسباني
ممغيس يعلق رقم ٣٣ الخاص بمارك غازول
مبابي " لن اختفي "
ساينز ثالثا" في سوزوكا
ريال مدريد ٧٩-٨٥ برشلونة
موندو ديبورتيفو
خوان كارلوس " في باريس يطيرون "
برشلونة يدرس التجديد لسيرجي روبيرتو
برشلونة يهيمن امام ريال مدريد ٨٥-٧٩