نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صدمة لـ النصر قبل مواجهة الهلال ونجم الزمالك ينتقد مهاجم الأهلي وتحسن حالة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 8-4-2024 في السطور التالية:

صدمة لـ النصر قبل مواجهة الهلال

ينطلق كأس السوبر السعودي في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، حيث يصطدم النصر بالهلال في نصف النهائي، ويلعب الاتحاد ضد الوحدة.

ويغيب سامي النجعي عن النصر لمدة 3 أسابيع بسبب اصابته في العضلة الضامة، والتي تعرض لها في مواجهة ضمك بالجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن النصر في ديربي الرياض مساء الإثنين كل من نواف العقيدي للإيقاف وتاليسكا والنجعي للإصابة.

نجم الزمالك ينتقد مهاجم الأهلي

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأمور مستقرة حاليا في القلعة البيضاء بعد عبور موقعة فيوتشر والصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن وجود شيكابالا كان مهمًا للزمالك في المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لعب بأداء روتيني وبأقل مستوى صعد على حساب فيوتشر، الفريق الأبيض لعب باسمه فقط، ولم يقدم المستوى المُرضي حتى الآن، رغم التعاقد مع صفقات كثيرة في شهر يناير الماضي، تأهل الزمالك وفقا للظروف الحالية مقبول".

وواصل: "موديست ليس على مستوى الأهلي بشكل عام رغم صناعة هدف وظهوره في لقاء سيمبا، وكهربا كان يريد ترك بصمة في اللقاء ونجح في التسجيل بركلة جزاء".

تحسن حالة أحمد رفعت

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن فريقه فقد فرصة التأهل بعد خسارة لقاء الذهاب أمام الزمالك، وصادفه سوء حظ غريب في تلك المباراة، مشيرًا إلى أنه واجه فريق كبير يمتلك جماهيرية عريضة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مشكلة فيوتشر وبعض الفرق المصرية أنها لم تعتاد مواجهة الأندية الجماهيرية بحضور كبير وصل لـ30 ألف مشجع، واستبعاد جنش من المباراة كان قرار فني، وهناك بعض اللاعبين يكون لديها حالة عدم توفيق، وهو كابتن الفريق ونعتمد عليه كثيرا في لم الشمل".

وأضاف: "لم أسمع أي أحاديث بشأن رغبة الزمالك في ضم جنش الموسم المقبل، ولم نبرم أي صفقة مع النادي الأبيض سوى ناصر ماهر، ولدينا أزمة معهم بسبب تصريحاته الخاطئة والتي لا أريد التطرق لها حاليًا، وكان هناك تواصل من جانب أحد أعضاء المجلس بأنه سيتم الاعتذار بشكل رسمي في الإعلام".

وحول ملف أحمد رفعت، قال: "نتمنى أن يكون اللاعب موجود في بيته خلال الفترة المقبلة، وبدعاء الشعب المصري هناك تحسن كبير على مستوى (الكلى)، وهو ما أسعدني كثيرًا، وأتمنى أن نزف خبر خلال الأيام المقبلة بشأن اللاعب".