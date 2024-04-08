نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر السعودي.. عقدة "رونالدو" الأزلية تهدد النصر أمام الهلال (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية بين ناديي النصر والهلال ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقام مباراة الهلال ضد النصر في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات، ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي "كأس الدرعية".

ويتطلع فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر السعودي، حيث سيلاقي الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة.

ماذا قدم رونالدو أمام الهلال قبل لقاء الليلة؟

تقابل البرتغالي كريستيانو رونالدو في 3 مباريات بقميص النصر ضد الهلال قبل صدام الليلة ببطولة السوبر السعودي، حقق فريقه فوزًا وحيدًا وخسر مباراتين، وسجل هدفين.

على المستوى المحلي، لم يستطيع رونالدو تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي أهداف في شباك فريق الهلال خلال مباراتين جمعتهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهي العقدة التي يحاول “الدون” التخلص منها الليلة.

وخسر رونالدو مباراته الأولى ضد الهلال بالدوري السعودي بالجولة 25 من المسابقة بالموسم الماضي بهدفين دون رد، وتكررت هزيمته في لقاء الفريقين بالجولة 15 هذا الموسم بثلاثية نظيفة.

بينما الانتصار الوحيد الذي حققه رونالدو على حساب الهلال كان في نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، وسجل هدفين وقاد العالمي للفوز 2-1 وحصد اللقب.

ويخشى رونالدو أن تستمر عقدته المحلية أمام الهلال وفشله في الوصول لمرماه أيضًا، مما يعرض النصر لخسارة جديدة في لقاء السوبر السعودي تطيح به خارج البطولة.

يذكر أن رونالدو شارك في 55 مباراة منذ انضمامه لصفوف نادي النصر السعودي وسجل 50 هدفًا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

