نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الوحدة في كأس السوبر السعودي.. هل يشارك بنزيما ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق اتحاد جدة، منافسه فريق الوحدة، اليوم الاثنين 8 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.



وتذاع مباريات كأس السوبر السعودي عبر قناة SSC، حيث تعد مجموعة قنوات SSC هى الناقل الحصري لكل المباريات والمسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، لويز فيليبي، فواز الصقور.

خط الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، علي الشمراني، رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.



موعد مباراة الاتحاد والوحدة



تُقام المباراة بين فريقي اتحاد جدة والوحدة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

