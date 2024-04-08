نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم المصري محمد معروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف لاعتداءات قوية من جانب لاعبي أبو سليم الليبي، بعد احتساب الهدف الثالث والحاسم لصالح فريق نهضة بركان المغربي.

وتأهل الفريق المغربي إلى نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الإطاحة بمنافسه أبو سليم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ذهابا وإيابا.

- اعتداء لاعبي أبو سليم على معروف

وشهد احتساب الهدف الثالث لفريق نهضة بركان ثورة غضب عارمة من جانب لاعبي أبو سليم والجهاز الفني، ليقوم معروف بأشهار البطاقة الحمراء لحسام العباني لاعب أبو سليم.

ويخطط معروف في الوقت الحالي، لتقديم تقرير قوي يهدد مسيرة الفريق الليبي في البطولات الإفريقية، بعد أحداث العنف التي قام بها اللاعبين ضد حكم المباراة في الملعب وطريق غرفة خلع الملابس.

وحاول معروف حماية نفسه بسبب قوة الاعتداء عليه ليلتحم مع بعض اللاعبين وسط محاولات من رجال الشرطة لطلب تعزيزات أمنية بعد الفشل في حماية حكم المباراة.

